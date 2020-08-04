«Манчестер Сити» объявил о переходе хавбека «Валенсии» Феррана Торреса

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Валенсии» Феррана Торреса. Контракт 20-летнего футболиста с «горожанами» рассчитан на пять лет.

«Счастлив, что присоединился к „Манчестер Сити“. Каждый футболист хочет играть в атакующих командах, а „Манчестер Сити“ — одна из самых атакующих команд в мире. Надеюсь, смогу сыграть роль в будущих успехах клуба», — отметил Торрес.

Фото: Официальный сайт «Манчестер Сити»

Торрес — воспитанник «Валенсии». В сезоне-2019/2020 полузащитник принял участие в 34 матчах чемпионата Испании (26 — в основном составе), забил 4 мяча, отдал 5 результативных передач, а также получил четыре жёлтые карточки.



«Манчестер Сити» занял второе место в английской Премьер-лиге сезона-2019/2020 и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.