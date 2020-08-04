«Тамбов» покинули три игрока
«Тамбов» на официальном сайте объявил об уходе футболистов Владимира Сугробова, Никиты Саламатова и Артёма Федчука.
Сугробов по истечении срока действия контракта перешёл в «СКА-Хабаровск». Саламатов и Федчук перешли на правах аренды в «Нижний Новгород».
Сугробов выступал за «Тамбов» с лета 2019 года. Голкипер принял участие в одном официальном матче за тамбовскую команду в Кубке России, а во второй половине сезона перешёл в «Пюник» на правах аренды. Саламатов стал игроком «Тамбова» в июне 2020 года и провёл один матч за команду. Федчук сыграл в семи матчах, однако не отметился результативными действиями.
«Тамбов» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона 2019/2020 года.
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