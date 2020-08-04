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«Тамбов» покинули три игрока

«Тамбов» покинули три игрока
Футбол / РПЛ 0

«Тамбов» на официальном сайте объявил об уходе футболистов Владимира Сугробова, Никиты Саламатова и Артёма Федчука.

Сугробов по истечении срока действия контракта перешёл в «СКА-Хабаровск». Саламатов и Федчук перешли на правах аренды в «Нижний Новгород».

Сугробов выступал за «Тамбов» с лета 2019 года. Голкипер принял участие в одном официальном матче за тамбовскую команду в Кубке России, а во второй половине сезона перешёл в «Пюник» на правах аренды. Саламатов стал игроком «Тамбова» в июне 2020 года и провёл один матч за команду. Федчук сыграл в семи матчах, однако не отметился результативными действиями.

«Тамбов» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона 2019/2020 года.

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