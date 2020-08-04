У «Спартака» не будет полноценной абонементной программы на сезон-2020/2021

«Спартак» не может реализовать полноценную абонементную программу на сезон-2020/2021, сообщает пресс-служба клуба в "Твиттере".
«Дорогие красно-белые! Нам хотелось бы видеть заполненные трибуны «Открытие Арены», но, к сожалению, из-за всевозможных ограничений мы не можем реализовать абонементную кампанию на сезон-2020/2021 в полном объёме. Обещаем, что владельцы абонементов на сезон-2019/2020 получат приоритетное право первыми приобрести билеты на матчи РПЛ.
О билетной программе на воскресный матч с «Сочи» планируем рассказать завтра. Ждём вас на стадионе!» — сказано в сообщении.
«Спартак» завершил сезон-2019/2020 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах подопечные Доменико Тедеско набрали 39 очков и отстали от зоны еврокубков на 6 очков.
- 4 августа 2020
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