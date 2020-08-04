Каземиро: в своей лучшей форме Бэйл входит в тройку лучших футболистов мира
Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро поделился мнением об одноклубнике, нападающем Гарете Бэйле.
«Все мы иногда проходим через трудности. Он знает, что сейчас не лучший момент в карьере, но он работает, у него есть наша поддержка, поддержка клуба и тренера. Он очень важен для нас, потому что способен удивить в любой момент, и он это доказал. Он с нами. В своей лучшей форме он входит в топ-3 в мире, но сейчас нужно быть реалистами и признать, что он не на пике», — приводит слова Каземиро AS.
Напомним, в сезоне-2019/2020 болельщики признали Бэйла худшим игроком в составе «Реала». В нынешнем сезоне чемпионата Испании он принял участие в 16 матчах, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.
Бэйл сообщил Гиггзу, что не намерен покидать «Реал» этим летом
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