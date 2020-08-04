Сергей Рыжиков: были варианты продолжения карьеры вне России

39-летний вратарь Сергей Рыжиков рассказал о переходе в «Тамбов» и вариантах продолжения карьеры за пределами России.



«Вариант с „Тамбовом“ появился 29 июля. До сезона оставалось мало времени, и нужно было ещё познакомиться с командой, потренироваться. Сейчас, после первых занятий, впечатления отличные. С какими-то тренировками вообще впервые столкнулся – интересно.



Варианты вне России были, но о чём говорить при этом коронавирусе? Даже вылететь никуда не можешь, так что эти возможности сразу отмели и сосредоточились на России. Были ли там варианты, лучше знает агент Алексей Николаевич Сафонов», — сказал Рыжиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



Полное интервью с Сергеем Рыжиковым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».