Виталий Лысцов: «Локомотив» в моём сердце. Чувствую, что я «паровоз»

Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов поделился эмоциями после перехода в московский клуб.

«Есть ли дух «Локомотива»? Естественно. После семи лет в клубе не можешь за него не болеть. И в Воронеже, и здесь я играл за «Локомотив». Половину карьеры отдал «паровозам». Даже когда был в Португалии, включал матчи «Локомотива», следил за Миранчуками, Бариновым, Жемалетдиновым — пацанами, с кем играл.



«Локомотив» — в сердце. Чувствую, что я «паровоз», и очень рад видеть родные стены, потому что это моя жизнь. Посмотришь направо — вспомнишь один момент, налево — второй. Сейчас уже понимаю, что вернулся сюда как футболист, а не чтобы навестить тренера или воспитательницу.



Готов ли к конкуренции? Всегда говорил и буду говорить, что в футболе не может не быть конкуренции. Только конкуренция делает тебя сильнее и не позволяет расслабляться. Я готов и буду оправдывать доверие «Локомотива», который вернул меня домой. Я должен был сюда вернуться», — приводит слова Лысцова пресс-служба «Локомотива».