«Сочи» объявил о подписании контракта с защитником Тимофеем Маргасовым
Защитник Тимофей Маргасов подписал контракт с «Сочи», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение 28-летнего футболиста с сочинским клубом подписано по по системе «1+1».
«Поздравляем Тимофея с подписанием контракта, желаем здоровья и новых успехов в составе «Сочи», — говорится в сообщении пресс-службы сочинской команды.
В сезоне-2019/2020 Маргасов выступал за «Сочи» на правах аренды. Защитник принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну результативную передачу. Маргасов выступал в составе «Ростова», «Сибири», Крыльев Советов", «Локомотива» и других команд.
«Сочи» в 30 матчах набрал 33 очка и занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
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