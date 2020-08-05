«Фулхэм» одолел «Брентфорд» в финале плей-офф Чемпионшипа и вернулся в АПЛ

«Фулхэм» одолел «Брентфорд» в финале плей-офф Чемпионшипа и вернётся в английскую Премьер-лигу. Встреча проходила на стадионе Уэмбли в Лондоне и завершилась победой «дачников» со счётом 2:1.
По окончании основного времени в матче сохранялся ничейный счёт — 0:0. Исход встречи решился в дополнительное время. Счёт открыл защитник «Фулхэма» Джо Брайан на 105-й минуте встречи. Защитник исполнял штрафной с дальней дистанции, мяч отскочил от поля и пролетел мимо вратаря прямо в ворота. Спустя 12 минут Брайн оформил дубль. «Брентфорд» сократил преимущество в добавленное время: на 124-й минуте гол забил защитник Хенрик Далсгор.
«Фулхэм» вылетел в Чемпионшип в апреле 2019 года. Тогда клуб занимал 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков в 33 матчах.
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