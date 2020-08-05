«Ахмат» близок к приобретению защитника БАТЭ

Как стало известно «Чемпионату», грозненский «Ахмат» близок к договорённости о переходе защитника БАТЭ Захара Волкова.

Волков выступает в составе БАТЭ с 2018 года. В нынешнем сезоне 22-летний защитник принял участие в 16 матчах чемпионата Беларуси и отдал 1 результативную передачу. Волков вызывается в национальную команду Беларуси с 2019 года.

Грозненский «Ахмат» набрал 31 очко в 30 матчах и занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит». Новый сезон в чемпионате России стартует 8 августа. В 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 грозненский «Ахмат» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом». Встреча пройдёт 9 августа.