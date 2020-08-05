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Рыжиков: работа тренером – это вообще как пиджак. Не успел надеть, а уже нужно снимать

Рыжиков: работа тренером – это вообще как пиджак. Не успел надеть, а уже нужно снимать
Футбол / РПЛ 0

39-летний вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков поделился ожиданиями от возможной карьеры тренера.

«Тренером пока никуда не зовут. Видимо, все в курсе, что я ещё хочу поиграть. Тут ведь как… Хорошо, когда желания совпадают с возможностями. Посмотрим, что получится. Российский футбол не так прост. Работа тренером – это вообще как пиджак. Не успел надеть, а уже нужно снимать. Неблагодарная работа, но, надеюсь, сложится.

Рассчитываю ли попасть в «Рубин»? В любой команде хотел бы оказаться. Хоть вторая лига. У всех свой путь. Если мой окажется снова связан с «Рубином», то буду счастлив. Если нет, значит, так распорядилась судьба. Команд много, хотя понятно, что «Рубин» навсегда в моём сердце. Клуб, который сделал из меня того Рыжикова, которого знают», — сказал Рыжиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Сергеем Рыжиковым читайте на «Чемпионате».

Сергей Рыжиков: были варианты продолжения карьеры вне России
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