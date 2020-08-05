Сергей Рыжиков заявил, что пока не планирует завершать игровую карьеру

39-летний вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал, что пока не планирует завершать карьеру футболиста.

«Сколько ещё хочу поиграть? Мы с «Тамбовом» подписали контракт на сезон. Нужно подготовиться и хорошенько сыграть. И удовольствие получить, и полезным оказаться. А 31 мая следующего года уже глянем. В голове нет ли такого, что через год закончу? Нет, нет, нет! По состоянию на сегодня точно нет», — сказал Рыжиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В сезоне-2019/2020 39-летний Рыжиков принял участие в 19 матчах самарских «Крыльев Советов» в Российской Премьер-Лиге. Он пропустил 25 мячей и провёл 6 сухих встреч.

Полное интервью с Сергеем Рыжиковым читайте на «Чемпионате».