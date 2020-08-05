«Эспаньол» объявил о назначении Висенте Морено на пост главного тренера. Как сообщается на официальном сайте, контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2023 года. Морено будет представлен в среду, 5 августа.

Последним клубом Морено была «Мальока». Под его руководством команда финишировала на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Испании и вылетела в Сегунду.

«Эспаньол» в свою очередь завершил сезон в Примере на последнем месте, набрав 25 очков после 38 туров, и в следующем сезоне также выступит в Сегунде.

«Эспаньол» начинал сезон под руководством Абелардо Фернандеса, который покинул свой пост в июне этого года. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Франсиско Руфете.