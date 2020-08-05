Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Неймар прокомментировал третью годовщину пребывания в «ПСЖ»

Неймар прокомментировал третью годовщину пребывания в «ПСЖ»
Футбол / Франция 0

Бразильский нападающий Неймар прокомментировал трехлетнее пребывание в «Пари Сен-Жермен».

«Эти три года были богаты опытом. Были времена радости и другие, которые были более сложными, особенно когда я не мог играть из-за травм. С помощью моих товарищей по команде я смог преодолеть всё это и сосредоточиться на том, что действительно важно для всех. Я думаю, что у меня самые лучшие моменты в Париже. Мы семья, которая разделяет великую цель, стоящую перед нами. Мы хотим отметить этот сезон победой в Лиге чемпионов», — приводятся слова Неймара на официальном сайте «ПСЖ».

В досрочно завершённом сезоне Лиги 1 Неймар провёл 15 матчей, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Действующий контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. В 2017 году приобретение бразильца обошлось парижанам в € 222 млн.

Неймар: нас впереди ждёт четыре финала
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020