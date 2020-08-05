Мендеш предложил услуги Хамеса Родригеса «ПСЖ»
Колумбийский полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Marca со ссылкой на Le10Sport.
По данным источника, агент Жорже Мендеш предложил услуги футболиста французскому «Пари Сен-Жермен». Сообщается, что «Королевский клуб» хочет получить за колумбийца € 35 млн.
Ранее сообщало об интересе к Родригесу со стороны мадридского «Атлетико», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и «Вулверхэмптона».
Контракт Хамеса с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в € 32 млн. В завершившемся сезоне чемпионата Франции 29-летний полузащитник принял участие в 8 матчах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.
Зидан: Хамес — важный игрок для «Реала»
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