Мендеш предложил услуги Хамеса Родригеса «ПСЖ»

Колумбийский полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Marca со ссылкой на Le10Sport.

По данным источника, агент Жорже Мендеш предложил услуги футболиста французскому «Пари Сен-Жермен». Сообщается, что «Королевский клуб» хочет получить за колумбийца € 35 млн.

Ранее сообщало об интересе к Родригесу со стороны мадридского «Атлетико», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и «Вулверхэмптона».

Контракт Хамеса с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в € 32 млн. В завершившемся сезоне чемпионата Франции 29-летний полузащитник принял участие в 8 матчах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.