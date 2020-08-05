«Манчестер Сити» завершает переход защитника «Борнмута» Натана Аке за € 43 млн

«Манчестер Сити» завершает трансфер 25-летнего нидерландского центрального защитника «Борнмута» Натана Аке, утверждает журналист The Guardian Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Натан Аке в «Манчестер Сити» — сделка завершена. Достигнуто полное соглашение между «Сити» и «Борнмутом», личный контракт с игроком и медицинский осмотр на ближайшие дни согласованы», — утверждает источник.

Сообщается, что сумма трансфера составит € 43 млн. В Аке главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола видит альтернативу защитнику «Наполи» Калиду Кулибали, с которым долгое время вёл переговоры «Манчестер Сити».

Натан защищает цвета «Борнмута» с 2016 года. Сначала он выступал за клуб на правах аренды из «Челси», после чего «вишни» выкупили его контракт. По итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги команда заняла 18-е место в турнирной таблице и вылетела в Чемпионшип. Сам игрок принял участие в 29 матчах чемпионата, забил 2 гола, отдал 2 результативные передачи и получил 2 жёлтые карточки.