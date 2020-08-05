Френки де Йонг – о новом формате Лиги чемпионов: каждая игра – это всё или ничего

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выразил мнение о предстоящей ответной игре с «Наполи» (1:1) в Лиге чемпионов и прокомментировал изменение формата турнира.
«Я чувствую себя хорошо и нахожусь в хорошей форме. Перерыв пошёл на пользу всей команде. Мы перезарядили наши батарейки.
Уверен, что противостояние с «Наполи» будет очень сложным. У них есть высококлассные игроки, и они очень дисциплинированы. Конечно, Бускетс и Видаль — два ключевых игрока, и их будет не хватать в играх с «Наполи». Но все игроки «Барселоны» достаточно высокого уровня.
Новый формат Лиги чемпионов означает, что каждая игра — это всё или ничего. Нет права на ошибку. Осталось четыре игры, чтобы выиграть трофей. Каждая игра имеет решающее значение, и это усложняет задачу. Конечно, нам нужно побеждать любой ценой, но сложность возрастает, потому что команды с меньшим потенциалом могут удивить. Но это для всех будет в новинку, никто раньше не играл в таком формате, и все команды, которые примут участие, заслуживают быть там», — цитирует де Йонга Sport.es.
В нынешнем сезоне де Йонг провёл на поле 40 матчей во всех турнирах, стал автором двух забитых мячей и отдал четыре результативные передачи.
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