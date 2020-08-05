«Уфа» представила новую форму на сезон-2020/2021 с изображением Уральских гор

Пресс-служба «Уфы» на официальном сайте представила обновлённую форму на сезон-2020/2021, дизайн которой разработала уфимская компания Sport fusion, а произвела Joma.
«Глобальные изменения в 2020 году ввели новые тренды, и внутренний туризм один из них. Башкирия – один из самых живописных и горных регионов России: Иремель, Шиханы, Айгир – это всё наша история, наше национальное достояние. Мы хотим рассказать о них всему миру.
Уральские горы вдохновили нас на создание нового узора, который также одновременно символизирует наш командный дух. Фиолетовый комплект формы становится основным, этот цвет подчеркивает уверенность и движение вперед, башкирское упорство и твердый характер. Белый вариант формы стал гостевым, мятные и черные цвета будут резервными», — сообщается в релизе.
Видео доступно на YouTube-канале «Уфы».
«Уфа», набрав 38 очков, завершила сезон-2019/2020 на 9-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах клуб из столицы Башкортостана одержал 8 побед, 14 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений.
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