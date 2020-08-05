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«Ростов» представил форму на следующий сезон пародией на фильм «Джентльмены»

«Ростов» представил форму на следующий сезон пародией на фильм «Джентльмены»
Футбол / РПЛ 0

Футбольный клуб «Ростов» представил игровую форму на сезон-2020/2021, показав пародию на сцену из фильма «Джентльмены» Гая Ричи.

В съёмках приняли участие главный тренер команды Валерий Карпин, а также футболисты Павел Мамаев, Ивелин Попов, Хорен Байрамян, Сергей Песьяков и Матиас Норманн.

«Наши парни ждали новую форму даже больше, чем болельщики!

Презентация состоится совсем скоро, но кое-кто оставил «детей без присмотра»...

И вот что получилось», — говорится в описании к видео.

Напомним, что по итогам прошедшего чемпионата России «Ростов» занял пятое место. В сезоне 2020/2021 команда Валерия Карпина сыграет в квалификации Лиги Европы. В матче первого тура Российской Премьер-Лиги дончане сыграют с «Тамбовом».

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