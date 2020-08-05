«Ливерпуль» ведёт переговоры по левому защитнику «Норвича»

«Ливерпуль» может в скором времени приобрести сменщика для левого флангового защитника Эндрю Робертсона.



Как сообщает The Independent, красные ведут переговоры по Джамалю Льюису из покинувшего английскую Премьер-лигу «Норвич Сити». На 22-летнего футболиста претендует ещё несколько клубов, однако мерсисайдцы, готовые заплатить за него около £ 10 млн (€ 11 млн), опережают конкурентов. Главный тренер чемпионов Англии Юрген Клопп высоко оценивает талант игрока.



Помочь «Ливерпулю» в борьбе за Льюиса может тот факт, что интересы футболиста представляет то же агентство, что занимается делами Робертсона и Трента Александер-Арнольда. Сам Джамаль прервал отпуск и стал тренироваться, чтобы привести себя в форму перед возможным трансфером.



Льюис выступает за «Норвич» с 2016 года. В минувшем сезоне он провёл 28 матчей в чемпионате Англии, забил гол и получил 4 жёлтые карточки.

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