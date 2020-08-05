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«Бавария» намерена продать Боатенга

«Бавария» намерена продать Боатенга
Футбол / Германия 0

Немецкая «Бавария» планирует расстаться с защитником Жеромом Боатенгом этим летом, сообщает журналист Кристиан Фальк в "Твиттере".

По информации источника, немецкий клуб намерен продать 31-летнего защитника в нынешнее трансферное окно. Сообщается, что на данный момент «Бавария» не получала предложений по трансферу и не ведёт переговоров по поводу возможного ухода игрока.

Журналист отмечает, что сам игрок хотел бы остаться в клубе, отработав свой контракт, действующий до 2021 года, до конца или даже продлив его.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы английские клубы «Челси» и «Арсенал».

В прошедшем сезоне Бундеслиги Боатенг провёл на поле 24 матча и сделал две результативные передачи.

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