«Бавария» намерена продать Боатенга

Немецкая «Бавария» планирует расстаться с защитником Жеромом Боатенгом этим летом, сообщает журналист Кристиан Фальк в "Твиттере".



По информации источника, немецкий клуб намерен продать 31-летнего защитника в нынешнее трансферное окно. Сообщается, что на данный момент «Бавария» не получала предложений по трансферу и не ведёт переговоров по поводу возможного ухода игрока.



Журналист отмечает, что сам игрок хотел бы остаться в клубе, отработав свой контракт, действующий до 2021 года, до конца или даже продлив его.



Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы английские клубы «Челси» и «Арсенал».



В прошедшем сезоне Бундеслиги Боатенг провёл на поле 24 матча и сделал две результативные передачи.

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