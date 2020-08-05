«Саше доверяют, и он платит стабильностью». Вадим Евсеев — о Беленове

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о вратаре своей команды Александра Беленова.



«Очень рады за Сашу Беленова, рады что РПЛ отметила его заслуги. Это в том числе достижение всей команды. Показатель игры вратаря — пропущенные мячи. Мы почти половину чемпионата сыграли на 0, пропустили всего 24 мяча — меньше одного за матч.

Александр сказал, что это больше заслуга команды, чем его. Значит, правильно играли в обороне. Статус сильного вратаря у Беленова был всегда. А когда он перешёл из Белгорода в «Спартак», внимание стало пристальным. Потом были другие клубы, где он тоже показывал свой уровень. Но именно в Уфе он нашёл свою команду. Саше доверяют, и он платит стабильностью.

Здесь работает Юрий Валентинович Перескоков. Тренер, который воспитал не одну звезду для большого футбола. Юрченко, кто скоро будет играть за сборную Армении. Лунёв, кто стал с «Зенитом» двукратным чемпионом России, заиграл в сборной. Шелия, кто был оплотом обороны «Табмова» и затем ушёл в «Ахмат». Чернов, кто начинал и заканчивал этот сезон в воротах «Уфы». У него уже есть первый сухой матч в РПЛ, будут и другие.

Подспорье для Беленова, что рядом с ним растут другие вратари. И большое подспорье для нашего клуба. Своей харизмой и отношением к профессии Саша заслужил то отношение, которые есть к нему в команде. А теперь у него есть и такая почётная награда. Впервые игрока «Уфы» РПЛ официально признала лучшим в сезоне на своей позиции.

Теперь у Беленова двойная ответственность. Теперь все соперники захотят забить лучшему вратарю прошлого сезона, и это надо будет учитывать на протяжении всего сезона. Ему надо будет больше работать. Потому что следующий сезон после победы всегда сложнее.

Класс игрока определяется тем, как он держит планку. Но в Саше я не сомневаюсь. И никогда не сомневался", — написал тренер в "Инстаграме".