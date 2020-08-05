Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Виллиан сообщил друзьям о желании перейти в «Арсенал»

Виллиан сообщил друзьям о желании перейти в «Арсенал»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Челси» Виллиан может продолжить карьеру в другом лондонском клубе – «Арсенале».

Как сообщает Mirror, самое выгодное предложение бразилец получил от «Интера Майами», основателем и совладельцем которого является экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Тем не менее Виллиан хотел бы остаться в Лондоне, где давно освоилась его семья, и склоняется к переходу в «Арсенал». Более того, о желании перебраться в стан «канониров» форвард уже сообщил своим друзьям.

Виллиан защищает цвета «Челси» с 2013 года, а до этого выступал за «Анжи», «Шахтёр» и «Коринтианс». В сборную Бразилии вызывается с 2011 года. В минувшем сезоне 31-летний нападающий принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 голов (4 – с пенальти), отдал 7 результативных передач и получил 4 жёлтые карточки.

У «Арсенала» остался только один конкурент в борьбе за Виллиана
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020