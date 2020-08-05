Виллиан сообщил друзьям о желании перейти в «Арсенал»

Нападающий «Челси» Виллиан может продолжить карьеру в другом лондонском клубе – «Арсенале».
Как сообщает Mirror, самое выгодное предложение бразилец получил от «Интера Майами», основателем и совладельцем которого является экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Тем не менее Виллиан хотел бы остаться в Лондоне, где давно освоилась его семья, и склоняется к переходу в «Арсенал». Более того, о желании перебраться в стан «канониров» форвард уже сообщил своим друзьям.
Виллиан защищает цвета «Челси» с 2013 года, а до этого выступал за «Анжи», «Шахтёр» и «Коринтианс». В сборную Бразилии вызывается с 2011 года. В минувшем сезоне 31-летний нападающий принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 голов (4 – с пенальти), отдал 7 результативных передач и получил 4 жёлтые карточки.
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