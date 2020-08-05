«Чайка» арендовала форварда «Ахмата» Митришева

Нападающий «Ахмата» Магомед Митришев на правах аренды стал игроком выступающей в ФНЛ «Чайки», сообщается на официальном сайте клуба.



«Нападающий взят в аренду у грозненского «Ахмата», в составе которого выступал последние 8 лет своей карьеры, а сезон-2014/2015 провёл в махачкалинском «Анжи», — говорится в сообщении пресс-службы.



В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Митришев провёл девять матчей и не отличился результативными действиями. По итогам сезона грозненская команда заняла 13-е место.



Также „Чайка“ заключила годичные контракты с 19-летним вратарём Даниилом Ярусовым и защитником Али Гаджибековым.

По итогам досрочно завершённого сезона ФНЛ «Чайка» расположилась на 10-й строчке турнирной таблицы.