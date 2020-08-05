Давиде Дзаппакоста попрощался с «Ромой»

Выступавший за «Рому» на правах аренды защитник Давиде Дзаппакоста попрощался с римским клубом в "Твиттере".



«Чао, „Рома“! Это были трудные месяцы для всех. Я благодарю руководство, партнёров по команде и всех людей, которых узнал. Особая благодарность медицинскому персоналу, физиотерапевтам и ребятам, которые помогли мне оправиться от моей тяжёлой травмы.



Спасибо, „Рома“, — написал игрок в социальных сетях.



Напомним, что большую часть прошедшего сезона Серии А Дзаппакоста восстанавливался после разрыва крестообразных связок. Защитник провёл в составе римского клуба девять матчей в итальянском чемпионате и сделал одну результативную передачу.



Права на игрока принадлежат лондонскому „Челси“. Ранее сообщалось, что „Рома“ была заинтересована в продлении аренды.