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Давиде Дзаппакоста попрощался с «Ромой»

Давиде Дзаппакоста попрощался с «Ромой»
Футбол / Италия 0

Выступавший за «Рому» на правах аренды защитник Давиде Дзаппакоста попрощался с римским клубом в "Твиттере".

«Чао, „Рома“! Это были трудные месяцы для всех. Я благодарю руководство, партнёров по команде и всех людей, которых узнал. Особая благодарность медицинскому персоналу, физиотерапевтам и ребятам, которые помогли мне оправиться от моей тяжёлой травмы.

Спасибо, „Рома“, — написал игрок в социальных сетях.

Напомним, что большую часть прошедшего сезона Серии А Дзаппакоста восстанавливался после разрыва крестообразных связок. Защитник провёл в составе римского клуба девять матчей в итальянском чемпионате и сделал одну результативную передачу.

Права на игрока принадлежат лондонскому „Челси“. Ранее сообщалось, что „Рома“ была заинтересована в продлении аренды.

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