«Спартак» объявил о подписании долгосрочного контракта с Уруновым

«Спартак» официально объявил о переходе полузащитника «Уфы» Остона Урунова.
«ФК «Спартак-Москва» согласовал с «Уфой» условия перехода полузащитника Остона Урунова. 19-летний футболист из Узбекистана подписал с нашим клубом долгосрочный контракт.
Урунов выступал на родине за «Навбахор» и «Локомотив» из Ташкента. В общей сложности он провёл 55 матчей в узбекской Суперлиге. Молодой футболист вызывался в сборные Узбекистана разных возрастов, а летом 2019-го дебютировал за главную национальную команду.
С весны этого года Остон провёл 10 матчей в РПЛ за «Уфу» на позиции атакующего хавбека, выделяясь высокой скоростью и ярким дриблингом. Урунов будет играть за красно-белых под 20-м номером. Приветствуем Остона и желаем ему успешно проявить себя в «Спартаке»!» — говорится в сообщении пресс-службы.
- 5 августа 2020
-
12:23
-
12:07
-
11:48
-
11:46
-
11:36
-
11:28
-
11:08
-
10:56
-
10:53
-
10:33
-
10:29
-
10:13
-
10:07
-
09:59
-
09:51
-
09:50
-
09:35
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:47
-
08:30
-
08:04
-
07:39
-
05:40
-
04:49
-
04:16
-
03:22
-
02:20
-
01:54
-
01:23
-
00:47
-
00:27
-
00:27