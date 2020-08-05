«Спартак» объявил о подписании долгосрочного контракта с Уруновым

«Спартак» официально объявил о переходе полузащитника «Уфы» Остона Урунова.

«ФК «Спартак-Москва» согласовал с «Уфой» условия перехода полузащитника Остона Урунова. 19-летний футболист из Узбекистана подписал с нашим клубом долгосрочный контракт.



Урунов выступал на родине за «Навбахор» и «Локомотив» из Ташкента. В общей сложности он провёл 55 матчей в узбекской Суперлиге. Молодой футболист вызывался в сборные Узбекистана разных возрастов, а летом 2019-го дебютировал за главную национальную команду.



С весны этого года Остон провёл 10 матчей в РПЛ за «Уфу» на позиции атакующего хавбека, выделяясь высокой скоростью и ярким дриблингом. Урунов будет играть за красно-белых под 20-м номером. Приветствуем Остона и желаем ему успешно проявить себя в «Спартаке»!» — говорится в сообщении пресс-службы.