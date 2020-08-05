Месси обратился к завершившему карьеру Касильясу

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал решение бывшего вратаря мадридского «Реала» Икера Касильяса завершить профессиональную карьеру и обратился к нему.
«Икер завершает карьеру, но он уже давно вписал своё имя в историю футбола. Не только потому что стал эталоном в испанской лиге, но и потому, что сумел выиграть всё на международном уровне.
Ты потрясающий вратарь, и мне было трудно играть против тебя. Оглядываясь назад, могу сказать, что это было прекрасное противостояние, заставлявшее нас выступать выше своих возможностей при каждой встрече», — цитирует Месси AS.
Касильяс является воспитанником «Реала» и выступал за клуб с 1998 по 2015 год. Со «сливочными» он завоевал 18 трофеев, среди которых пять титулов чемпиона Испании, два Кубка страны и три кубка Лиги чемпионов. В сборную Испании Касильяс вызывался с 2000 по 2016 год. С национальной командой он дважды выигрывал чемпионат Европы и один раз – чемпионат мира.
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