Урунов: у «Спартака» появилось 35 млн новых болельщиков. Это всё население Узбекистана

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов прокомментировал свой переход в московский клуб.

Ранее красно-белые объявили о подписании долгосрочного контракта с узбекистанским игроком.

«Здесь отличный коллектив, меня хорошо приняли. Надеюсь поскорее влиться в команду. «Спартак» — самый титулованный клуб, народная команда. Мой отец всегда мечтал, чтобы я стал игроком красно-белых. Я люблю работать с мячом, мне комфортно играть в центре. Посмотрим, куда меня поставит тренер.

Да, Газизов дал мне шанс, когда пригласил в «Уфу» из Узбекистана. Теперь хочу оправдать его доверие здесь!

Можно сказать, что у красно-белых появилось 35 миллионов новых болельщиков. Это всё население нашей страны», — приводит слова Урунова официальный сайт «Спартака».