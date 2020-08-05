Новичок «МС» Торрес: «Валенсия» не захотела меня сохранить. Я сделал всё, чтобы остаться

Новичок «Манчестер Сити» полузащитник Ферран Торрес признался, что хотел остаться в «Валенсии», откуда его купил английский клуб.
«Я сделал всё, чтобы остаться в «Валенсии». Абсолютно уверен в этом. Я хотел остаться и выдвинул клубу условия для этого. Они не превышали его возможности. Я знаю, что «Валенсия» находится не в том положении, что европейские топ-клубы, но я был способен вести проект за собой и хотел, чтобы меня ценили соответствующим образом. Клуб просто не захотел меня сохранить.
С «Манчестер Сити» всё произошло быстро. Сначала они обратились к «Валенсии» и сообщили, что хотят поговорить с нами. В итоге мы обо всём договорились ещё до того, как клубы вступили в переговоры», — приводит слова Торреса Marca.
Торрес — воспитанник «Валенсии». В минувшем сезоне 20-летний хавбек провёл 34 матча в чемпионате Испании, забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.
- 5 августа 2020
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