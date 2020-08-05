Состоялась жеребьёвка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ

Российский футбольный союз на своём сайте объявил итоги жеребьёвки 1/64 финала Кубка России для клубов из Футбольной национальной лиги, которая состоялась сегодня, 5 августа.



«Чайка» (Песчанокопское) – «Текстильщик» (Иваново)

«Велес» (Москва) – «Балтика» (Калининград)

«СКА-Хабаровск» – «Факел» (Воронеж)

«Крылья Советов» (Самара) – «Иртыш» (Омск)

«Енисей» (Красноярск) – «Волгарь» (Астрахань)

«Торпедо» (Москва) – «Шинник» (Ярославль)

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Динамо-Брянск»

«Оренбург» – «Алания» (Владикавказ)

«Томь» (Томск) – «Нижний Новгород»

«Акрон» (Тольятти) – «Чертаново» (Москва)



Матчи 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ пройдут 26 августа. Места и время проведения встреч будут объявлены позднее.



Напомним, 29 июня состоялась жеребьёвка квалификационного раунда 1/256 и 1/128 финала турнира для клубов Профессиональной футбольной лиги.

Финал Кубка России сезона-2020/2021 пройдёт 12 мая