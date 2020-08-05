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Состоялась жеребьёвка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ

Состоялась жеребьёвка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ
Футбол / Кубок России 0

Российский футбольный союз на своём сайте объявил итоги жеребьёвки 1/64 финала Кубка России для клубов из Футбольной национальной лиги, которая состоялась сегодня, 5 августа.

«Чайка» (Песчанокопское) – «Текстильщик» (Иваново)
«Велес» (Москва) – «Балтика» (Калининград)
«СКА-Хабаровск» – «Факел» (Воронеж)
«Крылья Советов» (Самара) – «Иртыш» (Омск)
«Енисей» (Красноярск) – «Волгарь» (Астрахань)
«Торпедо» (Москва) – «Шинник» (Ярославль)
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Динамо-Брянск»
«Оренбург» – «Алания» (Владикавказ)
«Томь» (Томск) – «Нижний Новгород»
«Акрон» (Тольятти) – «Чертаново» (Москва)

Матчи 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ пройдут 26 августа. Места и время проведения встреч будут объявлены позднее.

Напомним, 29 июня состоялась жеребьёвка квалификационного раунда 1/256 и 1/128 финала турнира для клубов Профессиональной футбольной лиги.

Финал Кубка России сезона-2020/2021 пройдёт 12 мая
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