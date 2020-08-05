Председатель совдира «Крыльев»: важно, чтобы в составе было больше самарских воспитанников

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал итоги совещания по работе клуба.

Напомним, что волжане покинули РПЛ по итогам прошедшего сезона.

«Получился предметный разговор. Временами жёсткий и неприятный для руководства клуба. Были приняты кадровые решения. Поставлена очень важная задача, связанная с созданием стратегии клуба. Мы должны работать не хаотично, сиюминутно. Последний год приходилось решать задачи, поставленные не на сезон, а возникшие на отдельных игровых отрезках.



Главный тренер Игорь Осинькин сегодня отметил, что мы в состоянии справиться с задачей по возвращению в РПЛ за один год. Для нас очень важно, чтобы в составе „Крыльев Советов“ было как можно больше самарских ребят. Они у нас есть, но хотелось бы больше их видеть на поле, для чего парни по своим спортивным качествам этому должны соответствовать.



Важно, чтобы больше не было качелей. Год назад мы радовались победе над ЦСКА, а весной безвольно проиграли „Тамбову“, затем „Ахмату“. Нужна стабильность», — приводит слова Фетисова официальный сайт самарского клуба.