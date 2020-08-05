«Парехо не был хорошим капитаном». Новичок «МС» Торрес рассказал о проблемах в «Валенсии»

Новичок «Манчестер Сити» полузащитник Ферран Торрес прокомментировал информацию о плохих отношениях с капитаном его бывшего клуба – «Валенсии» – хавбеком Даниэлем Парехо.



«После трёх лет в основной команде я стал более зрелым и сильным ментально. Но в 17 лет всё было иначе. Парехо – отличный игрок, но у меня с ним никогда не было никаких отношений. Когда я присоединился к основе в 17 лет, прошло несколько недель, прежде чем он сказал мне «доброе утро». Для меня он не был хорошим капитаном. Но хуже всего это проявилось после ухода Марселино с поста главного тренера, когда меня и Ли Кан Ина посчитали главными виновниками. С нами перестали разговаривать, и это длилось несколько недель», — цитирует Торреса Marca.



Торрес — воспитанник «Валенсии». В минувшем сезоне 20-летний хавбек провёл 34 матча в чемпионате Испании, забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.

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