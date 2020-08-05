Илья Помазун продлил контракт с ЦСКА и ушёл в аренду в «Урал»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун проведёт сезон в футбольном клубе «Урал», сообщает официальный сайт красно-синих.



При этом сообщается, что игрок продлил контракт с московским клубом.



«Илья Помазун будет выступать за «Урал» до окончания сезона-2020/21. Соглашение не предусматривает опции дальнейшего выкупа трансфера.



Перед уходом в аренду Илья продлил контракт с ПФК ЦСКА до окончания сезона-2024/25.



Помазун — воспитанник армейской академии. За первую команду сыграл восемь матчей.



Желаем Илье успешного сезона в Екатеринбурге!» — говорится в сообщении пресс-службы.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Помазун ни разу не занимал место в воротах ЦСКА. По итогам чемпионата «армейцы» стали четвёртыми, «Урал» занял 11 место.