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Илья Помазун продлил контракт с ЦСКА и ушёл в аренду в «Урал»

Илья Помазун продлил контракт с ЦСКА и ушёл в аренду в «Урал»
Футбол / РПЛ 0

Вратарь ЦСКА Илья Помазун проведёт сезон в футбольном клубе «Урал», сообщает официальный сайт красно-синих.

При этом сообщается, что игрок продлил контракт с московским клубом.

«Илья Помазун будет выступать за «Урал» до окончания сезона-2020/21. Соглашение не предусматривает опции дальнейшего выкупа трансфера.

Перед уходом в аренду Илья продлил контракт с ПФК ЦСКА до окончания сезона-2024/25.

Помазун — воспитанник армейской академии. За первую команду сыграл восемь матчей.

Желаем Илье успешного сезона в Екатеринбурге!» — говорится в сообщении пресс-службы.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Помазун ни разу не занимал место в воротах ЦСКА. По итогам чемпионата «армейцы» стали четвёртыми, «Урал» занял 11 место.

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