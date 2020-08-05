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Усилит ли Остон Урунов «Спартак»?

Усилит ли Остон Урунов «Спартак»?
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 5 августа, было официально объявлено о том, что московский «Спартак» подписал с полузащитником Остоном Уруновым, ранее выступавшим за «Уфу», долгосрочный контракт.

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: сумеет ли узбекистанский хавбек усилить красно-белых?

Проголосовать можно, перейдя по ссылке.

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