Усилит ли Остон Урунов «Спартак»?
Сегодня, 5 августа, было официально объявлено о том, что московский «Спартак» подписал с полузащитником Остоном Уруновым, ранее выступавшим за «Уфу», долгосрочный контракт.
«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: сумеет ли узбекистанский хавбек усилить красно-белых?
Проголосовать можно, перейдя по ссылке.
- 5 августа 2020
-
15:46
-
15:44
-
15:18
-
15:02
-
14:56
-
14:45
-
14:26
-
14:25
-
14:14
-
14:03
-
13:58
-
13:48
-
13:44
-
13:34
-
13:33
-
13:25
-
13:14
-
13:08
-
13:01
-
12:23
-
12:07
-
11:48
-
11:46
-
11:36
-
11:28
-
11:08
-
10:56
-
10:53
-
10:33
-
10:29
-
10:13
-
10:07
-
09:59
-
09:51
-
09:50
Партнерский контент