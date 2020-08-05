«Манчестер Сити» намерен купить ещё 5 игроков. Мартинес, Кулибали и Фелиш — в списке целей

«Манчестер Сити» собирается серьёзно усилиться до начала нового сезона в Англии, которое запланировано на 12 сентября.



Как сообщает Sky Sports, к купленному у «Валенсии» полузащитнику Феррану Торресу и защитнику Натану Аке, о переходе которого из «Борнмута» клуб должен объявить в ближайшее время, «горожане» хотят добавить ещё пять новичков.



Главной целью «Манчестер Сити» считает покупку центрального и флангового защитников, а также замен для ушедшего по истечении контракта хавбека Давида Сильвы и нападающего Серхио Агуэро, которому в июне исполнилось 32 года.



Основным вариантом усиления атаки для английского клуба остаётся Лаутаро Мартинес из «Интера». Также манкунианцы уже делали запрос по Жоау Фелишу из «Атлетико». Центр обороны «Манчестер Сити» хочет укрепить Калиду Кулибали из «Наполи».



Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» выделит главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле более € 300 млн на усиление состава.

«Манчестер Сити» завершает переход защитника «Борнмута» Натана Аке за € 43 млн