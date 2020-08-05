«Норвич» не отпустит защитника Льюиса в «Ливерпуль» меньше чем за £ 20 млн

«Норвич Сити» установил ценник на защитника Джамаля Льюиса, в услугах которого заинтересован «Ливерпуль».



Как сообщает The Telegraph, «канарейки» будут готовы отпустить 22-летнего футболиста лишь за £ 20 млн (€ 22 млн), что в два раза больше той суммы, с которой были готовы расстаться чемпионы Англии. Несмотря на вылет из английской Премьер-лиги, «Норвич» не намерен снижать требования, поскольку контракт Джамаля рассчитан ещё на три года.



Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» опережает конкурентов в борьбе за Льюиса. В североирландце красные видят сменщика для основного левого флангового защитника Эндрю Робертсона.



Льюис выступает за «Норвич» с 2016 года. В минувшем сезоне он провёл 28 матчей в чемпионате Англии, забил гол и получил 4 жёлтые карточки.

«Ливерпуль» ведёт переговоры по левому защитнику «Норвича»