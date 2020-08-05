Хазенхюттль из «Саутгемптона» — тренер месяца в АПЛ. Он первый австриец, получивший приз

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте сообщила, что наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль был признан лучшим тренером чемпионата по итогам июля.



Австрийский специалист стал первым представителем своей страны, получившим этот приз. В голосовании он опередил Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Жозе Моуринью («Тоттенхэм Хотспур»), Дэвида Мойеса («Вест Хэм Юнайтед») и Уле-Гуннара Сульшера («Манчестер Юнайтед»).



В минувшем месяце «Саутгемптон» провёл шесть матчей в чемпионате Англии, одержав три победы и трижды сыграв вничью. В турнирной таблице первенства подопечные Хазенхюттля финишировали на 11-м месте, в 38 турах набрав 52 очка. От зоны еврокубков команду отделили 7 очков, от зоны вылета — 18 очков.