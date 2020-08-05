«Локомотив» потроллил «Спартак», который объявил о трансфере в TikTok

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на объявление «Спартака» о переходе полузащитника «Уфы» Остона Урунова.
Красно-белые, прежде чем опубликовать сообщение на официальном сайте, анонсировали трансфер в TikTok, где публикуются короткие видеоролики. Эта социальная сеть особенно популярна среди молодёжи.
«Железнодорожники» решили потроллить коллег и в ответ разместили в «Твиттере» фрагмент из видео, где другой ролик обсуждают члены тренерского штаба Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.
«Тиктокеры», — с усмешкой говорит Пашинин.
«Кто? Пойдём лучше к сезону готовиться», — отвечает Лоськов.
«У нас ещё Лига чемпионов, вообще-то», — подмечает Пашинин.
Урунов перешёл в «Уфу» в феврале этого года из ташкентского «Локомотива». Стоимость игрока зимой составляла € 200 тыс. Узбекистанский полузащитник провёл на поле в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 10 матчей и не отличился результативными действиями.
- 5 августа 2020
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