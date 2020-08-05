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«Локомотив» потроллил «Спартак», который объявил о трансфере в TikTok

«Локомотив» потроллил «Спартак», который объявил о трансфере в TikTok
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на объявление «Спартака» о переходе полузащитника «Уфы» Остона Урунова.

Красно-белые, прежде чем опубликовать сообщение на официальном сайте, анонсировали трансфер в TikTok, где публикуются короткие видеоролики. Эта социальная сеть особенно популярна среди молодёжи.

«Железнодорожники» решили потроллить коллег и в ответ разместили в «Твиттере» фрагмент из видео, где другой ролик обсуждают члены тренерского штаба Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.

«Тиктокеры», — с усмешкой говорит Пашинин.

«Кто? Пойдём лучше к сезону готовиться», — отвечает Лоськов.

«У нас ещё Лига чемпионов, вообще-то», — подмечает Пашинин.

Урунов перешёл в «Уфу» в феврале этого года из ташкентского «Локомотива». Стоимость игрока зимой составляла € 200 тыс. Узбекистанский полузащитник провёл на поле в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 10 матчей и не отличился результативными действиями.

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