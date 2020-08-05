«Шахтёр» — «Вольфсбург»: прямая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 19:55

Сегодня, 5 августа, состоится матч «Шахтёр» – «Вольфсбург». Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы пройдёт на НСК «Олимпийский» в Киеве, стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Словакии во главе с Иваном Кружляком. Помогать ему будут ассистенты Бранислав Ганцко и Петер Беднар. Резервный рефери – Иван Бебек из Хорватии.



В первом матче, который состоялся в Германии 12 марта, победу одержал «Шахтёр» – 2:1. У «горняков» по голу забили нападающий Жуниор Мораес и полузащитник Маркос Антониу. Хозяева ответили точным ударом защитника Джона Брукса.



В 1/16 финала «Вольфсбург» победил «Мальмё» (2:1, 3:0), а «Шахтёр» прошёл «Бенфику» (2:1, 3:3).



Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020.

«Шахтёр» — «Вольфсбург»: прогноз и ставка на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы