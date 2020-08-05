Селюк: доволен, что Гогуа пошёл в «Ротор». Он может доказать, что он классный футболист
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход своего клиента Седрика Гогуа, выступающего за московский ЦСКА, в волгоградский «Ротор» на правах аренды.
Сегодня московский клуб объявил, что защитник будет арендован «Ротором» на грядущий сезон без права выкупа.
«Ситуация такая, что у Гогуа недостаточно игровой практики. Сейчас в аренде он может доказать и показать, что он классный футболист. Он поможет «Ротору». Хацкевич сам был центральным защитником, он в этом что-то да понимает. Он видит хорошие качества в Седрике. Доволен, что Гогуа пошёл в «Ротор», он поможет клубу с небольшим бюджетом сохранить прописку в РПЛ», — сообщил Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Ротор» арендовал защитника ЦСКА Седрика Гогуа
- 5 августа 2020
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