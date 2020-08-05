Шведский «АФК Эскильстуна» хочет арендовать игрока ЦСКА Н'Диайе

Как стало известно «Чемпионату из шведских источников», шведский клуб «АФК Эскильстуна» хочет арендовать нападающего ЦСКА Лассану Н'Диайе на полгода. Клуб уже сделал предложение о переходе.

Летом 2018 года футболистом интересовался ряд европейских команд. Лассана был на просмотре в швейцарском «Цюрихе», однако в итоге контракт подписан не был. В октябре 2018 года футболиста подписал московский ЦСКА. В составе российского клуба Н'Диайе не провёл ни одного матча.

«Армейцы» в минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги заняли четвёртое место. ЦСКА заработал право принять участие в групповом этапе Лиги Европы будущего сезона.

Первый матч в чемпионате России сезона-2020/2021 подопечные Виктора Гончаренко сыграют на выезде с «Химками» 8 августа.