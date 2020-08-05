«Локомотив» объявил об уходе Джефферсона Фарфана
Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан покинул «Локомотив», сообщает пресс-служба «железнодорожников».
«Спасибо за космическую игру и яркие эмоции, которые ты дарил нам на протяжении четырёх сезонов! Удачи тебе, перуанский король! Джефф придёт на встречу с командой 8 августа, чтобы лично поблагодарить болельщиков за поддержку!» — говорится в сообщении.
Фарфан играл за «Локомотив» с 2017 года. В составе «железнодорожников» форвард — чемпион России (сезон-2017/2018), обладатель Кубка (сезон-2016/2017, 2018/2019) и Суперкубка страны (2019). Напомним, из-за травмы Фарфан не выходил на поле в составе «Локомотива» 14 месяцев. В сезоне-2019/2020 35-летний перуанский футболист принял участие в 2 матчах чемпионата России и забил 1 гол.
- 5 августа 2020
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