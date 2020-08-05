ЦСКА объявил о переходе Гайча

Нападающий Адольфо Гайч официально объявлен игроком ЦСКА. Об этом московский клуб сообщил в своём «твиттере».
30 июля аргентинский клуб «Сан-Лоренсо де Альмагро» сообщил, что форвард перешёл в московскую команду. Клуб принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с игроком был согласован пятилетний контракт с зарплатой € 900 тыс. в год. В контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных в размере € 30 млн.
Видео доступно в официальном «твиттере» ЦСКА.
«Чемпионат» первым сообщил о переговорах Гайча и московского клуба.
«Армейцы» в минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги заняли четвёртое место. ЦСКА заработал право принять участие в групповом этапе Лиги Европы будущего сезона.
Первый матч в чемпионате России сезона-2020/2021 подопечные Виктора Гончаренко сыграют на выезде с «Химками» 8 августа.
- 5 августа 2020
-
19:02
-
19:01
-
19:00
-
18:41
-
18:33
-
18:22
-
18:21
-
18:05
-
18:00
-
17:58
-
17:49
-
17:35
-
17:35
-
17:21
-
17:16
-
16:55
-
16:54
-
16:45
-
16:41
-
16:37
-
16:30
-
16:23
-
15:59
-
15:46
-
15:44
-
15:18
-
15:02
-
14:56
-
14:45
-
14:26
-
14:25
-
14:14
-
14:03
-
13:58
-
13:48