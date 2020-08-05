ЦСКА объявил о переходе Гайча

Нападающий Адольфо Гайч официально объявлен игроком ЦСКА. Об этом московский клуб сообщил в своём «твиттере».

30 июля аргентинский клуб «Сан-Лоренсо де Альмагро» сообщил, что форвард перешёл в московскую команду. Клуб принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с игроком был согласован пятилетний контракт с зарплатой € 900 тыс. в год. В контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных в размере € 30 млн.

Видео доступно в официальном «твиттере» ЦСКА.

«Чемпионат» первым сообщил о переговорах Гайча и московского клуба.

«Армейцы» в минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги заняли четвёртое место. ЦСКА заработал право принять участие в групповом этапе Лиги Европы будущего сезона.



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