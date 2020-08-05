Кан — Касильясу: один из величайших покидает сцену. Ты всегда был примером, мой друг

Бывший голкипер «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан обратился к бывшему вратарю «Реала» и «Порту» Икеру Касильясу. Вчера, 4 августа, испанец объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Один из величайших покидает сцену. У нас были прекрасные битвы, великое соперничество, но уважение всегда было на первом месте. Фэйр-плей и уважительное отношение — самые важные добродетели в спорте. Ты всегда был примером, мой друг!» — написал Кан на своей странице в «Твиттере».
Касильяс — воспитанник «Реала». Выступал за клуб с 1998 по 2015 год. В составе «сливочных» завоевал 18 трофеев, пять раз становился чемпионом Испании, а также завоевал два Кубка страны и три кубка Лиги чемпионов. В составе «Порту», где экс-голкипер провёл последние годы карьеры, — дважды чемпион Португалии, обладатель национального Кубка и Суперкубка.
- 5 августа 2020
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