«Локомотив» опубликовал прощальное видео с Фарфаном

Пресс-служба московского «Локомотива» выложила видео, в котором собраны яркие голы нападающего Джефферсона Фарфана. Сегодня, 5 августа, клуб объявил об уходе перуанского форварда.

«Джефф – мой кумир. Мой кумир – Джефф!» Космическое видео, как и игра Фарфана в «Локо», — написано в сообщении.

Видео доступно в официальном «твиттере» «Локомотива».

Фарфан играл за московскую команду с 2017 года. В составе «железнодорожников» он стал чемпионом России (сезон-2017/2018), обладателем Кубка (сезон-2016/2017, 2018/2019) и Суперкубка страны (2019).



Напомним, из-за травмы Фарфан не выходил на поле в составе «Локомотива» 14 месяцев. В сезоне-2019/2020 35-летний перуанский футболист принял участие в 2 матчах чемпионата России и забил 1 гол.