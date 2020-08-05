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«Интер» — «Хетафе»: прямая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00

«Интер» — «Хетафе»: прямая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 5 августа, состоится матч «Интер» – «Хетафе». Встреча 1/8 финала Лиги Европы пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Хетафе».

Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Крис Кавана.

Напомним, в связи с нестабильными условиями из-за пандемии коронавирусной инфекции полуфиналы, четвертьфиналы и 1/8 финала Лиги Европы в парах, где первый матч был перенесён, пройдут в виде одноматчевых противостояний на четырёх стадионах в Германии.

Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020.

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