«Интер» — «Хетафе»: прямая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 5 августа, состоится матч «Интер» – «Хетафе». Встреча 1/8 финала Лиги Европы пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Хетафе».



Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Крис Кавана.



Напомним, в связи с нестабильными условиями из-за пандемии коронавирусной инфекции полуфиналы, четвертьфиналы и 1/8 финала Лиги Европы в парах, где первый матч был перенесён, пройдут в виде одноматчевых противостояний на четырёх стадионах в Германии.



Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020.