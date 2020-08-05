Скончался бывший тренер «Рубина» Мурад Задикашвили

Сегодня, 5 августа, после продолжительной болезни скончался бывший главный тренер «Рубина» Мурад Задикашвили. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.
Задикашвили — один из самых ярких нападающих в истории «Рубина», бывший начальник и наставник команды.
Он родился 18 декабря 1946 года в Кутаиси Грузинской ССР. Нападающий, воспитанник группы подготовки ФК «Торпедо» (Кутаиси). Выступал за команды «Торпедо» Кутаиси (1964, 1972), «Цемент» Новороссийск (1965), «Локомотив» Москва (1966).
С 1966 по 1971 год и с 1973 по 1977 год выступал за казанский «Рубин». В чемпионатах страны провёл за команду 362 игры, забил 56 мячей. Выступал за молодёжную сборную СССР (1966). С 1989 по 1995 год – начальник команды «Рубин». С 1993 по 1995 год – главный тренер. В последние годы жил в Грузии.
- 5 августа 2020
-
20:29
-
20:19
-
20:18
-
20:07
-
20:04
-
19:47
-
19:33
-
19:23
-
19:15
-
19:09
-
19:02
-
19:01
-
19:00
-
18:41
-
18:33
-
18:22
-
18:21
-
18:05
-
18:00
-
17:58
-
17:49
-
17:35
-
17:35
-
17:21
-
17:16
-
16:55
-
16:54
-
16:45
-
16:41
-
16:37
-
16:30
-
16:23
-
15:59
-
15:46
-
15:44