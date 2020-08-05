Скончался бывший тренер «Рубина» Мурад Задикашвили

Сегодня, 5 августа, после продолжительной болезни скончался бывший главный тренер «Рубина» Мурад Задикашвили. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

Задикашвили — один из самых ярких нападающих в истории «Рубина», бывший начальник и наставник команды.



Он родился 18 декабря 1946 года в Кутаиси Грузинской ССР. Нападающий, воспитанник группы подготовки ФК «Торпедо» (Кутаиси). Выступал за команды «Торпедо» Кутаиси (1964, 1972), «Цемент» Новороссийск (1965), «Локомотив» Москва (1966).

С 1966 по 1971 год и с 1973 по 1977 год выступал за казанский «Рубин». В чемпионатах страны провёл за команду 362 игры, забил 56 мячей. Выступал за молодёжную сборную СССР (1966). С 1989 по 1995 год – начальник команды «Рубин». С 1993 по 1995 год – главный тренер. В последние годы жил в Грузии.