Мачин возглавил «Алавес» после двух недель работы в Китае

Пабло Мачин назначен на должность главного тренера «Алавеса». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
Совсем недавно Мачин уехал работать в Китай, где возглавил вышедший в элиту «Циндао Хайню». В клубе появилось вакантное место после ухода Лильо в «Манчестер Сити» на должность ассистента главного тренера. Спустя две недели Пабло вернулся в Испанию.
Контракт с 45-летним специалистом заключён на один год. Будущий сезон станет для испанской команды 100-м в истории.
С 2018 года по 2019-й Мачин тренировал «Севилью». Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды. На момент ухода Пабло севильцы занимали шестое место в чемпионате Испании.
Предыдущий тренер «Алавеса» Хуан Муньис проработал в команде менее месяца. Под его руководством клуб завершил чемпионат на 16-м месте и избежал вылета в Сегунду.
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