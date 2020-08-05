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Мачин возглавил «Алавес» после двух недель работы в Китае

Мачин возглавил «Алавес» после двух недель работы в Китае
Футбол / Испания 0

Пабло Мачин назначен на должность главного тренера «Алавеса». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Совсем недавно Мачин уехал работать в Китай, где возглавил вышедший в элиту «Циндао Хайню». В клубе появилось вакантное место после ухода Лильо в «Манчестер Сити» на должность ассистента главного тренера. Спустя две недели Пабло вернулся в Испанию.

Контракт с 45-летним специалистом заключён на один год. Будущий сезон станет для испанской команды 100-м в истории.

С 2018 года по 2019-й Мачин тренировал «Севилью». Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды. На момент ухода Пабло севильцы занимали шестое место в чемпионате Испании.

Предыдущий тренер «Алавеса» Хуан Муньис проработал в команде менее месяца. Под его руководством клуб завершил чемпионат на 16-м месте и избежал вылета в Сегунду.

«Алавес» сменил главного тренера. У команды пять поражений подряд с общим счётом 2:12
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