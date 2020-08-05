Источник: тер Штеген согласился заключить контракт с «Барселоной» до 2025 года

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген договорился с каталонским клубом о продлении контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



Новое соглашение 28-летнего немецкого вратаря с «Барселоной» будет рассчитано до июня 2025 года. Сообщалось, что в услугах тер Штегена заинтересованы мюнхенская «Бавария» и лондонский «Челси».



Действующее соглашение тер Штегена с «Барселоной» рассчитано до лета 2022 года. За каталонскую команду немец выступает с 2014 года, а ранее защищал цвета мёнхенгладбахской «Боруссии», воспитанником которой является. В 36 матчах минувшего розыгрыша испанской Примеры голкипер пропустил 36 мячей, отдал 2 голевых паса, а также получил 1 жёлтую карточку.

Переговоры тер Штегена с «Барселоной» осложняют предложения от «Баварии» и «Челси»