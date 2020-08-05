«Милан» заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита» Барриоса

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в «Милане». Об этом сообщил журналист Эрли Дюран Гомес в своем «твиттере» со ссылкой на итальянские СМИ.



Об интересе «россонери» к колумбийцу сообщалось ещё в январе 2019 года, когда тот выступал за «Боку Хуниорс» из Буэнос-Айреса, Аргентина. По всей видимости, «Милан» возобновил интерес к 26-летнему хавбеку.



В завершившемся сезоне Барриос в 35 матчах за «Зенит» забил один мяч. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2023 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 16 млн. Трансфер хавбека в феврале прошлого года обошёлся «Зениту» в € 15 млн.

Сине-бело-голубые стали чемпионами России сезона-2019/2020, а также обладателями Кубка страны.