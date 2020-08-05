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Марко Верратти не поможет «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Аталантой»

Марко Верратти не поможет «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Аталантой»
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти не поможет французской команде в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аталантой», сообщает RMC Sport.

По информации источника, 27-летний футболист повредил икроножную мышцу во время тренировки команды, столкнувшись в другим игроком «ПСЖ». Верратти не успеет восстановиться к матчу Лиги чемпионов.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Пари Сен-Жермен» состоится 12 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, Португалия. Начало встречи — в 22:00 мск.

Верратти выступает в составе «Пари Сен-Жермен» с 2012 года. В сезоне-2019/2020 итальянский футболист принял участие в 20 матчах чемпионата Франции и отдал 5 результативных передач. Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в Лиге 1 завершился досрочно.

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