Марко Верратти не поможет «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Аталантой»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти не поможет французской команде в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аталантой», сообщает RMC Sport.



По информации источника, 27-летний футболист повредил икроножную мышцу во время тренировки команды, столкнувшись в другим игроком «ПСЖ». Верратти не успеет восстановиться к матчу Лиги чемпионов.



Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Пари Сен-Жермен» состоится 12 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, Португалия. Начало встречи — в 22:00 мск.

Верратти выступает в составе «Пари Сен-Жермен» с 2012 года. В сезоне-2019/2020 итальянский футболист принял участие в 20 матчах чемпионата Франции и отдал 5 результативных передач. Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в Лиге 1 завершился досрочно.